المتوسط:

اجتمع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة مع رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الثلاثاء.

وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا و آخر التطورات وسبل العودة للحوار السياسي.

