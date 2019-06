المتوسط:

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء.

وأطلع معيتيق سلامة على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن وأهم اللقاءات مع المسئولين في الولايات المتحدة.

وناقش اللقاء الوضع الإنساني في طرابلس بما في ذلك جهود الإغاثة، كما ناقش سبل إحياء العملية السياسية.

The post “سلامة” يبحث مع “معيتيق” سبل إحياء العملية السياسية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية