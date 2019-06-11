السيسي يبحث مع قائد الجيش الأمريكي أمن الحدود والإرهاب وأزمات المنطقة

مصر – استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي ، بالإضافة إلى القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، أوضح بأن السيسي هنأ “ماكينزي” على تولي مهام قائد القيادة المركزية الأمريكية مؤخراً، مؤكداً أهمية العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، واستعرض في هذا الصدد جهود مصر الحالية لمكافحة الإرهاب على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن قائد القيادة المركزية الأمريكية أشاد من جانبه بمتانة العلاقات العسكرية بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على استمرار تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع مصر وتعزيزها في كافة المجالات، ومثمناً في هذا الخصوص الجهود التي تبذلها مصر في مكافحة الإرهاب باعتباره تحدياً مشتركاً يواجه العالم بأسره، مع التعويل على دور مصر المحوري في المنطقة وجهودها في صون السلم والأمن الإقليميين.

وأضاف بأن اللقاء تناول مناقشة نتائج الاجتماع الأخير للجنة التعاون العسكري بين البلدين بواشنطن في شهر مارس الماضي، والتي تعد المنتدى الأبرز للعلاقات العسكرية الثنائية، حيث شهدت التشاور بشأن مجموعة متنوعة من الشئون الاستراتيجية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن الحدودي والبحري والتعاون الأمني، وعلى النحو الذي يعكس الالتزام المتبادل بالتعاون الثنائي والتشاور على أساس الأولويات المشتركة.

كما تطرق اللقاء إلى آخر التطورات والمستجدات على الصعيد الإقليمي، خاصةً في ضوء الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة.

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