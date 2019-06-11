سلامة والسراج يبحثان سبل العودة للحوار

عقد الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بمقر المجلس في طرابلس.

وقالت البعثة بحسابها الرسمي في موقع التواصل “تويتر”، إن سلامة والسراج ناقشا آخر التطورات وسبل العودة للحوار السياسي.

وكان سلامة شدد خلال لقاء مع السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو، على ضرورة العودة إلى العملية السياسية في ليبيا.

يشار إلى أن الاشتباكات المسلحة بين الجيش الوطني والقوات التابعة لحكومة الوفاق متواصلة، ووفق آخر الإحصائيات فقد أسفرت المعارك عن مقتل 653 شخصا وإصابة 3547 آخرين، ونزوح أكثر من 90 ألفاً.

كما التقى سلامة النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق واطلع منه على نتائج زيارته الأخيرة الى واشنطن، وتطرق اللقاء إلى الوضع الإنساني في طرابلس والجهود الرامية لتخفيف المعاناة، وسبل العودة الى العملية السياسية.

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