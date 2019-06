أعلن مدير عام مركز الطب الميداني والدعم طارق الهمشري، اليوم الثلاثاء، أن القصف المتكرر على المستشفيات الميدانية في طرابلس، تسبب في وفاة طبيبين ومسعف.

وأضاف أن القصف تسبب في تدمير مستشفيين ميدانيين في السواني وعين زارة، واحتراق ثماني سيارات إسعاف.

