تفاصيل لقاء “السراج” مع رئيس اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية

استقبل رئيس وزراء الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء رئيس اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية عبد الحميد الكزة.

وثمن السراج دور كافة شيوخ وحكماء الوطن في حماية النسيج الاجتماعي الليبي، ودعوتهم للحوار والمصالحة والعمل معاً لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

ومن جانبه أوضح الكزة، أن “اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية قطعت مراحل مهمة على طريق التأسيس ، وأصبحت تضم فعاليات سياسية واجتماعية وثقافية بارزة من مختلف مدن و مناطق برقة، وهي مستمرة في عملها ولقاءاتها مع الجهات المحلية والدولية”.

