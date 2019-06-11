بلدية سرت تنفي تسمم مواطنين من “الدلاع”

نفى عميد بلدية سرت مختار المعداني، الثلاثاء، ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود حالات تسمم بين المواطنين بسبب تناول فاكهة البطيخ “الدلاع”.

جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع طارئ عقد في ديوان البلدية برئاسة المعداني وبحضور عدد من مسؤولي قطاع الصحة في المدينة، والدكتور حسين الكاسح الذي قام بنشر الموضوع بصفحته في “فيسبوك”.

وقال المعداني في البيان إن الموضوع ما يزال قيد الرصد والمتابعة وسيتم التأكد منه بعد إجراء التحاليل اللازمة عن طريق المراكز المتخصصة بأقرب وقت مكن، مضيفا أنه سيتم أخذ عينات من المحاصيل الزراعية بالبلدية للتأكد من سلامتها.

وكان العديد من الحسابات في موقع “فيسبوك” تداولت تصريحا للدكتور الكاسح يقول فيه إنه استقبل 27 حالة تعاني من الإسهال والحرارة جراء تناول “دلاع” معالج بالكيماوي في سرت.

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