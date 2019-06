المتوسط:

استقبل وزير العدل بحكومة الوفاق محمد عبد الواحد عبد الحميد، اليوم الثلاثاء، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، اليوم الثلاثاء.

و ناقشا الجانبان أوجه التعاون بين وزارة العدل واللجنة الدولية و تفعيل آليات احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتوعية المسئولين وخاصة تحت الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

وأثنى وزير العدل على جهود اللجنة الدولية وتقديم مساعدات إنسانية بغية التخفيف من معاناة المدنيين.

وأكد على ضرورة السعي قدماً في مجال رفع قدرات الهيئات القضائية والجهات التابعة لوزارة العدل في مجال القانوني الدولي الإنساني.

The post وزير”عدل الوفاق” يلتقي رئيس بعثة الصليب الأحمر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية