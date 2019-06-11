المحجوب: كل محاولات المسلحين في طرابلس للسيطرة على المطار فشلت

ليبيا – قال آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب إن العصابات والجماعات في طرابلس قد تلجأ للعمليات الإنتحارية والمفخخات كما كان في بنغازي بالسابق.

المحجوب أشار في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” أمس الإثنين إلى أن اللجوء لمثل هذه العمليات لن يحسم المعركة أو يؤثر فيها وأن المعارك العسكرية لا تحسم بالعمليات الانتحارية أو المفخخات حتى وإن لجؤوا إليها.

وفيما يتعلق بالخطورة الواقعة على المدنيين حال وقوع هذه العمليات تابع المحجوب: “هم (العصابات) يطلقون الصواريخ العشوائية على المدنيين وعندما يعجزون عن المواجهة يطلقون الصواريخ العشوائية ليس لديهم أي أخلاق، لكنهم لن يجدوا الفرصة لذلك مع اقتراب الحسم، والتنسيق الكامل لضبط الأوضاع فور انهيار تلك الجماعات وإتمام عملية تحرير العاصمة”.

كما لفت المحجوب إلى أن المجموعات في طرابلس فقدت القدرة على الهجوم بعد فشل كل محاولاتها للسيطرة على المطار.