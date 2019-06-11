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الآغا: “معيتيق” دفع 96 مليون دولار لشركات أمريكية إعلامية لتحسين صورة “الوفاق”

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

هاجم رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي رجب الآغا، اجتماع  نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير.

وأكد الآغا، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن اللقاء هدفه  تسليم فواتير مستحقة ما ترتبت عليه زيارة معيتيق للولايات المتحدة الأمريكية لشركات إعلامية وخدمية وشخصيات أمريكية”.

وأكمل الآغا، أن الشركات  من أصل عربية وستعمل على تكوين رأي عام مؤثر وداعم لحكومة الوفاق، والمبلغ المراد تحويله 96 مليون دولار حسب ماورد إلينا وننتظر في صور الفواتير”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • لو انفقت ما فى الارض جميعا فلن تغير الحقيقة وهى انكم مجرمون مكانكم الطبيعى السجون عندما تحاكموا امام القضاء العادل بعد تحرير البلاد من المليشيات الارهابية التى تحميكم حتى الان مقابل سرقة المال العام وتوزيعه عليهم صبرا ايها المعتوهﻻالمصراطى الواطى معتيق فالحساب العسير قادم

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  • فرخ الانابيب. كلمة تجميل لا تنسب الا للنساء و العاهرات اللي زيه و زي السراج. لو ذهب لاي مزين سيدات و بمبلغ بسيط يستطيع المزين ان يجعل منه نسخه اخري لليلي علوي و السراج يصبح زي الراقصه هياتم. مهما زينتوا وجوهكم و لكن تبقوا احقر من خنازير في نظر الليبيين. الامريكان لا يستطيعوا تجميل صوركم البشيعه بل تزدادوا يوما بعد يوم قبحا يا انذال

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  • تعالوا وشوفوا إلي خذوه بالعين وما قراش … قصدي إلي توظف وما قري شي … !!!! لاحول ولاقوة إلا بالله

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  • بصراحة ـ شئ محير ويدعوا للتساؤل لماذا لايوجد المكتب أو الادارة الصناعية الوطنية في ليبيا , ؟!!!!

    ليبيا يوجد بها خريجين وطنيين أصحاب خبرة منذ سنوات
    وموظفين اصحاب شهدات ودراية بالعمل الاداري الصحيح والسليم
    يعني يمكن أستثمار وشحذ مهارات هؤلاء الليبيين والخرجين وجعل العمل إحترافي وذو جودة عاليةةوتوفير ميزانية إنفاق على عمالة أو خبرات وافدة ويمكن أن تكون معاشات وأوأمتتيازات لأيادي ليبية وطنية ربما أنفقت على تعليمهم الدولة ووضعهم على المحك ومعرفة الدارس من الغشاش والنصاب .
    يوجد الكثير من الطلاب واالطالباات الليبيين يدرسون الأن وينتظرون مصيرهم الوظيفي من عدمه وهذا يجب أن يكون وفق خطة أقتصادية لوضع الأدارات الصناعية ومدى إستيعابها للخريجين حسب التخصص.

    لكن القفز والتحايل وسرقة الفرص والافكار يجعل الشلل لمفاصل المؤسسات , وهنا يأتي دور التصحيح الأداري للمؤسسات والأدارات وفروعها ـ ووضع البرنامج الصناعي الوطني قيد التنفيذ دون شروط . /……..أرجوا أن وصلت الفكرة

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