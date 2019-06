مصر تحبط محاولة تسلل 17 شخصا إلى ليبيا

المتوسط:

تمكنت قوات الأمن المصرية ، من إحباط تسلل 17 شخصا إلى ليبيا، عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود بطريقة غير شرعية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة الترحيلات بوصول 17 متهما والتحفظ عليهم لحين انتهاء الإجراءات القانونية، بعد ضبطهم بمعرفة قوات الأمن، أثناء محاولتهم تسلل الحدود بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبي.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 185 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 93 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

