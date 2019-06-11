الهلال الأحمر: مستمرون في توزيع الإغاثة على المتضررين في غات

وزع فريق الطوارئ فرع اجدابيا بالتعاون مع الهلال الأحمر فرع غات اليوم مساعدات إغاثية على مستحقيها من النازحين القاطنين في مخيمات غات المركز والبركت والفيوت.

وأوضحت الأمانة العامة للهلال الأحمر أن فريق الطوارئ قام بتوزيع حصص غير غذائية مقدمة من اللجنة الدولية، كما تم توزيع حصص غذائية على المطابخ الجماعية المتكفلة بالمخيمات مقدمة من برنامج الغذاء العالمي.

هذا وأكد الهلال الأحمر استمرار عمليات الإغاثة مستهدفة النازحين في الصحراء والمتضررين في الأحياء السكنية، للحد من المعاناة والحفاظ على الحد الأدنى للعيش الكريم .

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