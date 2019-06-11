الآغا: معيتيق سلم الكبير فواتير مستحقة لزيارته الأخيرة للولايات المتحدة تقدر بـ 96 مليون دولار

ليبيا – قال رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء رمزي الآغا إن لقاء محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير مع عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الأول ليس بهدف رفع المعاناة عن المواطن.

الآغا أوضح في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أمس الاثنين أن اللقاء جاء لتسليم الفواتير المستحقة التي ترتبت على زيارة معيتيق للولايات المتحدة الأمريكية لشركات إعلامية وخدمية وشخصيات أمريكية من أصول عربية لتكوين رأي عام مؤثر وداعم لحكومة الوفاق.

ونوّه رئيس لجنة السيولة إلى أن المبلغ المراد تحويله 96 مليون دولار حسب ماورد إليه ، مشيراً إلى أنه ينتظر صور الفواتير.

هذا ونشر مكتب مصرف ليبيا المركزي أمس الأول لقاءً جمع محافظ المصرف الصديق الكبير بعضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق لمناقشة المستجدات وتطورات الأوضاع التي تشهدها العاصمة وبحث سبل رفع المعاناة عن المواطن وإيصال الخدمات لكافة المدن قدر المستطاع.

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