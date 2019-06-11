مشروع لصيانة مدرسة سرت المركزية بالكامل

تسلّم برنامج الأمم المتحدة الانمائي”UNDP”، الثلاثاء، مدرسة سرت المركزية للتعليم الأساسي لصيانتها بالكامل بتكلفة أكثر من مليون دينار ليبي.

وقالت بلدية سرت في بيان تلقت قناة “218” نسخة منه، إن التوقيع على إجراءات تسليم موقع المدرسة تم بديوان البلدية، حيث سيساهم المشروع في دعم قطاع التعليم وتحسين الخدمات التعليمية بمدينة سرت.

ووقع على إجراءات التسليم عميد بلدية سرت مختار المعداني، ومراقب تعليم سرت مفتاح عبد الكافي، ومنسق مشروعات”UNDP” بسرت الدكتور القذافي البطي، والمقاول للمشروع يوسف عجاج.

وبيّن مدير الإعلام في البلدية محمد الأميل، أن أعمال الصيانة تشمل صيانة شاملة للمدرسة بكافة طوابقها، وإنشاء مظلة لساحة المدرسة، وصيانة سياجها وطلائها بالكامل، موضحا أن الصيانة ستسغرق 4 أشهر.

وأشار الأميل إلى أنه تمت صيانة 8 مؤسسات تعليمية في سرت بالتنسيق بين بلدية سرت ومشروعات”UNDP”.

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