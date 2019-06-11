“الطب الميداني” يكشف إحصائياته للضحايا بطرابلس

أكد مدير عام مركز الطب الميداني والدعم طارق الهمشري، أن المركز رصد مقتل 246 شخصا جراء الاشتباكات الدائرة في ضواحي طرابلس، مضيفا أنه قدّم المساعدة لقرابة 2410 مصابين بينهم عدد كبير من المدنيين.

وأشار الهمشري في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جهاز الإسعاف الطائر فتحي محمد ناجي، إلى قيام المركز بتسفير ومتابعة علاج 1020 جريحا من خلال إدارات الجرحى التابعة له في عدد من الدول، منها تركيا وتونس وإيطاليا وأوكرانيا وألمانيا.

وقال الهمشري إنهم وزعوا سلالا غذائية على أكثر من 600 عائلة إضافة لعمليات إخلاء العائلات بعد التواصل عبر غرفة العمليات وفتح ممرات آمنة لهم، مبديا استياءه من القصف المتكرر الذي تتعرض له المستشفيات الميدانية وتسببه بحالات وفاة لعدد من الأطباء وإصابة آخرين بجروح بليغة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أعلنت، الاثنين، أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 653 شخصا وإصابة 3547 آخرين، ونزوح أكثر من 90 ألفاً، وهي أرقام تفوق تلك التي أعلنها مركز طب الميدان بكثير.

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