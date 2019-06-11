حركة ملاحية نشطة بميناء بنغازي البحري

بنغازي-العنوان

سجل ميناء بنغازي البحري هذه الأيام حركة ملاحية نشطة، حيث أعلن المتحدث باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي، اليوم الثلاثاء، استقبل الميناء لعدد من السفن التجارية.

وأفاد الشهيبي، أن ميناء بنغازي استقبل اليوم سفينة نقل حاويات (دالفس ريقا) الوكيل الملاحي شركة عبر اعالي البحار للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 114 حاوية تحتوي على بضائع مختلفة.

وأضاف، أن الميناء استقبل كذلك السفينة (ساوث ويستر) الوكيل الملاحي شركة الربان العالمية وعلى متنها 4781 طن من حبوب الأرز.

كما جرى دخول السفينة (أوسلو فورست) الوكيل الملاحي شركة خطوط نبتون للملاحة وحمولتها 606 ربطة اخشاب صناعية.

وقال الشهيبي، أن الميناء استقبل اليوم الثلاثاء، سفينة نقل السيارات (سي أمازون) الوكيل الملاحي شركة نسيم البحار للملاحة وعلى متنها 70 رأس شاحنة ومقطورة، والسفينة (هونكر) الوكيل الملاحي شركة شواطئ بنغازي للملاحة وعلى متنها 113 كتلة من مادة المرمر.

وأشار الشهيبي، إلى أن ميناء بنغازي ينتظر دخول سفينة نقل الحاويات (كونت شيب ايكو) الحمولة 302 حاوية، والسفينة(أكريڤر) الحمولة 999 طن من فاكهة الموز.

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