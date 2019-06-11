اندلاع حريق كبير بمعبر راس اجدير

اندلع حريق كبير في المعبر الحدودي راس اجدير من الجانب التونسي، الثلاثاء، أتى على عدد من الأشجار ممّا استوجب تدخّل الحماية المدنية لإخماده.

وتوقّفت حركة العبور في الاتجاهين لفترة قصيرة جراء الحريق، قبل أن يتم استئناف العمل بشكل طبيعي، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

بدورها انتقلت كوادر الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى المكان لإرجاع التيار الذي انقطع عن المصالح الأمنية المتمركزة بالمعبر.

ولاحقا أشارت مصادر إلى أن الحريق اندلع في الأشجار جراء ارتفاع درجات الحرارة وتسبب ذلك بانقطاع الكهرباء عن المعبر.

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