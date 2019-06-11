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اندلاع حريق كبير بمعبر راس اجدير

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اندلع حريق كبير في المعبر الحدودي راس اجدير من الجانب التونسي، الثلاثاء، أتى على عدد من الأشجار ممّا استوجب تدخّل الحماية المدنية لإخماده.

وتوقّفت حركة العبور في الاتجاهين لفترة قصيرة جراء الحريق، قبل أن يتم استئناف العمل بشكل طبيعي، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

بدورها انتقلت كوادر الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى المكان لإرجاع التيار الذي انقطع عن المصالح الأمنية المتمركزة بالمعبر.

ولاحقا أشارت مصادر إلى أن الحريق اندلع في الأشجار جراء ارتفاع درجات الحرارة وتسبب ذلك بانقطاع الكهرباء عن المعبر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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