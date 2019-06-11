والدة الصحفي القطاري: نذير في السجون الليبية

قالت سنية بن رجب والدة الصحفي نذير القطاري، المختطف في ليبيا مع زميله سفيان الشورابي، إن ابنها ما يزال على قيد الحياة، وأنه يقبع في السجون الليبية.

وجاءت تصريحات سنية خلال المؤتمر الـ30 للاتحاد الدولي للصحفيين في تونس، الذي ينعقد بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تحت شعار “مؤتمر تونس .. من أجل صحافة حرّة.

وتحدثت والدة الصحفي القطاري بحرقة عن ابنها، مؤكدة أنه اعتقل لمجرد أنه صحفي وإعلامي، داعية الجهات في الدولة التونسية إلى عدم التخلي عنه.

وكانت سنية أكدت في أبريل الماضي أن عينات جينية تسلمتها تونس من ليبيا من جثتين يشتبه في أنهما للصحفيين، لم تتطابق مع عينات جينات القطاري والشواربي.

يُشار إلى أن الصحفيين سفيان ونذير اختطفا في سبتمبر عام 2014 من قبل مجموعة مسلحة أثناء إجرائهما تحقيقاً حول حرس المنشآت النفطية في اجدابيا لصالح قناة فراست التونسية.

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