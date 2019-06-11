المركز الوطني للامتحانات يناقش أوضاع الطلبة النازحين .

عقد المركز الوطني للامتحانات اجتماعا برئاسة المدير العام الدكتور ” محمود البوعزي ” وحضور رؤساء الأقسام بالمركز ، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التحضيرية المستمرة لامتحانات شهاداتي التعليم الأساسي والثانوي.

وبحث الاجتماع أوضاع الطلبة النازحين ووضع آلية لتسوية أوضاعهم الدراسية سواء الدارسين في سنوات النقل أو الشهادات العامة إلى جانب مناقشة أعمال لجان الامتحانات المشكلة وحاجاتها الأساسية لأداء أعمالها.

وعرض خلال الاجتماع أخر المستجدات في عميلة الفصل الإداري للمركز عن وزارة التعليم ، وكيفية تحصيل الديون المستحقة الخاصة بالامتحانات عن السنوات السابقة.

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