بلدية طرابلس المركز تحذر المواطنين الواردين إلى أماكن الاصطياف بأنها غير صالحة للسباحة .

أعلنت بلدية طرابلس المركز للمواطنين الواردين إلى أماكن الاصطياف في الحدود الإدارية للبلدية، بانها غير صالحة للسباحة أو الصيد.

وأوضحت البلدية عبر صفحتها بشبكة التواصل الاجتماعي انها كلفت أمس الاول فريق الإصحاح البيئي ومهندسي البلدية بتركيب اللافتات الإرشادية الدالة على عدم صلاحية السباحة أو الصيد، وذلك وفق نتائج تحاليل عينات مياه البحر لاماكن مختلفة على طول الشاطئ المطل للبلدية.

وبينت البلدية ان نتائج التحاليل أظهرت وجود مؤشرات التلوث بمياه الصرف الصحي في كل العينات التي تم تحليلها في مختبرات عامة وخاصة..

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