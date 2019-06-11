اللواء المنفور: 30 عنصر من الجيش التركي متواجدين في طرابلس لتشغيل الطائرات المسيرة

ليبيا – أكد آمر غرفة عمليات سلاح الجو التابع للقيادة العامة محمد منفور وجود ثلاثين عنصر من الجيش التركي بينهم طيارين وفنيين في طرابلس لتشغيل طائرات مسيرة وفرتها الحكومة التركية للمليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق.

المنفور أشار وفقاً لوكالة “نوفا” الإيطالية إلى أن الطاقم التركي يقيم وسط المدنيين ولا يمكن استهدافهم حفاظاً من الجيش على قواعد الاشتباك التي لا تسمح بقصف أهداف بالقرب من المدنيين.

يشار إلى أن صحيفة المرصد قد تحصلت على مقطع لطائرة عسكرية مسيرة بدون طيار وهي تحط في مطار معيتيقة الدولي الساعة السابعة من صبيحة أول أيام عيد الفطر الموافق الرابع من يونيو الجاري .

وبينما كانت تتعالى تكبيرات صلاة العيد من المساجد ، بيّنت اللقطات طائرة مسيرة وهي تناور لتحط في الجزء الشرقي العسكري من مطار معيتيقة وقد بدت من شكل هيكلها وحجمها وريشاتها الخلفية المربعة وكأنها من نوع ” عنقاء “ تركية الصنع .

وفي وقت متأخر من مساء يوم الخميس الموافق 6 أبريل ، إستهدفت ضربتين جويتين الجزء الشرقي من القاعدة وأعلن اللواء محمد المنفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة إستهدافهم طائرة تركية بدون طيار تلتها ضربة إستهدفت طائرة أخرى في مساء اليوم التالي مشيراً إلى أن عدد هذه الطائرات يبلغ ثلاثة .

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