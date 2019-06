خفض رسوم التخزين للنصف بمطار بنينا

خاص – المتوسط

قال مدير إدارة المخازن بمطار بنينا الدولي، عثمان فركاش، اليوم الثلاثاء، في تصريح لصحيفة المتوسط، “إن مدير المطار،عبد الله الشافعي، أصدر قرارا بإعفاء القيادة العامة للجيش، وجهاز الإمداد الطبي التابع للحكومة المؤقتة من أي رسوم تخزين، كما قرر خفض قيمة رسوم التخزين لأي جهة أخرى إلى النصف.

وأضاف أن “تحديد قيمة المواد المخزنة يجري حسابه إلكترونيا، بناء على نوع البضائع وحجمها ووزنها، وبالتالي فهي تختلف من مادة مخزنة إلى أخرى”.

وأوضح “أن مصدر غالبية البضائع التي تصل لمخازن مطار بنينا يكون مصر، تونس، الإمارات، الأردن، وتركيا، وتتمثل في أدوية ومحاليل طبية مستوردة عن طريق جهاز الإمداد الطبي من مصر، الأردن، وأحيانا ألمانيا وسويسرا، إضافة إلى الأجهزة والمعدات الطبية، كما ترد إلى المخزن أجهزة هواتف محمولة، وأجهزة حواسيب مكتبية ومتنقلة، وقطع غيار شركات نفطية، وأجهزة خاصة بشركتي المدار وليبيانا، إضافة إلى ملابس تجارية، إلى جانب الأثاث المكتبي الذي يتم استيراده لحساب الحكومة المؤقتة، ولكن منذ مدة طويلة لم ترد إلى مخازننا بضائع مكتبية”.

