القوات المسلحة تواصل استهداف المليشيات في طرابلس

طرابلس-العنوان

تواصل القوات المسلحة استهداف مواقع انتشار المليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق في محيط طرابلس مخلفة خسائر كبيرة في آلياتها وانسحاب ما تبقى منها.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي تسجيلًا للضربات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة على مواقع المليشيات.

وأظهر التسجيل دقة الضربات التي أدت إلى تدمير الأهداف إضافة إلى فرار عدد من القوات من أماكن تمركزها.

وخاضت القوات المسلحة منذ الرابع من أبريل الماضي في إطار عملية تحرير العاصمة من المليشيات المسلحة، العديد من معارك الاستنزاف.

واستهدفت القوات المسلحة بمختلف صنوفها عدد كبير من مخازن الذخيرة وتدمير عدد من الآليات والعربات التابعة للمليشيات.

وحققت القوات المسلحة خلال اليومين الماضيين انتصارات استراتيجية مع تقدمها الميداني في عدة محاور، في معركة تحرير طرابلس وبسط الأمن فيها.

وتعهدت القوات المسلحة بأنها لن تتراجع حتى يتم القضاء على المليشيات والإرهابيين ومن يساندهم في كامل ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية