مصارف غات على موعد مع 10 ملايين دينار

نشر مصرف ليبيا المركزي طرابلس، الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، جدول توزيع العملة لفروع المصارف بمنطقة غات خلال شهر يونيو الجاري.

وبيّن المصرف أن قيمة العملة الموزعة على مصرفي شمال أفريقيا والتجاري الوطني بلغت 10 ملايين دينار، حيث خصص 5 ملايين دينار لكل منهما.

يشار إلى أن آخر مرة وزّع فيها مصرف ليبيا المركزي، السيولة على مصارف غات كانت في شهر يناير الماضي، حيث أرسل 16 مليون دينار، 8 ملايين لكل من مصرفي التجاري وشمال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن مدينة غات تعيش “مأساة” جراء السيول التي اجتاحتها وغمرت نحو 70 في المائة من مناطقها مخلفة خسائر بشرية ومادية إلى جانب نزوح العديد من أهلها.

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