ماخي: التأخير في صرف المساعدات لبعض النازحين كان بسبب انقطاع الاتصالات في غات

قال رئيس اللجنة التسييرية لبلدية غات ابراهيم ماخي، إن التأخير في صرف المساعدات لبعض النازحين كان بسبب انقطاع الاتصالات في الأيام السابقة.

وأوضح ماخي في تصريح لقناة ليبيا أنه لم يكن على علم بالوضع الإنساني الذي كانت تعيشه الأسر النازحة في مدرسة أسماء بنت ابي بكر، مؤكدا أنه سيبادر بزيارة المدرسة للوقوف على أحوالهم ومعالجتها.

وأوضح ماخي أن حكومة الوفاق تحاول عرقلة مجهودات الحكومة المؤقتة فيما يخص إغاثة الأسر النازحة، وهو أمر قد يتسبب في حدوث بعض الخلل في التوزيع أو بعض القصور في الاهتمام ببعض النازحين هنا أو هناك.

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