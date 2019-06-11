الآغا: 96 مليون دولار لشركات أمريكية إعلامية لتحسين صورة الوفاق

قال رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء رمزي الآغا إن لقاء محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير مع عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الأول ليس بهدف رفع المعاناة عن المواطن.

وأوضح الآغا في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيس بوك أمس أن اللقاء جاء لتسليم الفواتير المستحقة التي ترتبت على زيارة معيتيق للولايات المتحدة الأمريكية لشركات إعلامية وخدمية وشخصيات أمريكية من أصول عربية لتكوين رأي عام مؤثر وداعم لحكومة الوفاق.

ونوه رئيس لجنة السيولة إلى أن المبلغ المراد تحويله يقدر بـ96 مليون دولار حسب ماورد إليه .

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