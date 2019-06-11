“الغارديان” تكشف خطط روسيا في ليبيا

كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن سعي روسيا إلى الدخول بثقلها على خط الأحداث السياسية في القارة السمراء.

وأتت ليبيا من ضمن أبرز الدول التي تسعى روسيا للتأثير فيها، بعد السودان وأفريقيا الوسطى ومدغشقر، لمنافسة الوجود الفرنسي والبريطاني والأميركي في القارة.

وكشف مقال الصحيفة البريطانية عن سعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لخلق تعاون وثيق بين بلاده وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، حيث يشير المقال إلى زيارة المشير الأخيرة إلى روسيا في نوفمبر الماضي ولقائه وزير الدفاع سيرغي شويغو.

ولا يقتصر الدور الروسي على التعاون العسكري فقط، بل كذلك المساهمة في استقرار البلاد، والتحضير لانتخابات خلال العام الحالي ألفين وتسعة عشر.

ولفت المقال إلى رجل الأعمال الروسي يفيغني بريغوزين وأنه رأس حربة التوجه الروسي، كونه أحد أقوى رجال بوتين، ويشار إليه على أنه كبير طباخيه.

وبنى المقال معلوماته على وثائق مسربة تكشف خطة السياسات الروسية في أفريقيا، بداية من التعاون السياسي والعسكري، وصولا إلى التأثير عبر وسائل إعلامية موزعة على طول القارة، باللغات الفرنسية والإنجليزية، ليكشف بذلك جزءا من صراع النفوذ والتأثير، وانضمام روسيا إلى فرنسا وبريطانيا والمملكة المتحدة في الوجود في أفريقيا.

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