دعوة لوقفة احتجاجية أمام مركزي البيضاء للمطالبة بزيادة مرتبات التعليم

بنغازي-العنوان

دعت نقابة المعلمين في بنغازي اليوم الثلاثاء إلى إقامة وقفة احتجاجية أمام مصرف ليبيا المركزي البيضاء للمطالبة بتنفيذ قانون زيادة المرتبات الصادر عن مجلس النواب.

ووجهت النقابة دعوة عبر حسابها بموقع فيسبوك إلى جميع المعلمين لإقامة الوقفة. وكتبت النقابة، تقول: “إن على من يرغب في المشاركة والخروج عن السلبية للمطالبة بحقوقهم عليهم المشاركة والخروج من نومهم العميق. ها قد دقت ساعة العمل”.

وأصدر مجلس النواب القانون رقم (4) لسنة 2018 بشأن زيادة مرتبات العاملين في قطاع التعليم.

وأعلنت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، في 4 ديسمبر 2018 أنها أحالت القانون إلى وكلاء الوزارة ورؤساء ومدراء الإدارات والهيئات والمراكز بالوزارة، ومسؤولي قطاع التربية والتعليم بالمناطق.

هذا وكشفت وثيقة موجهة من وزير المالية والتخطيط بالحكومة الليبية المؤقتة، كامل الحاسي، إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء، علي الحبري، أن القيمة المالية الإضافية المطلوبة لتنفيذ قرار زيادة مرتبات العاملين في قطاع التعليم تتجاوز 162 مليون دينار شهريًا أي في حدود ملياري دينار سنويًا.

وجاء في نص في الرسالة، الصادرة بتاريخ 21 مايو 2019، واطلعت العنوان على نسخة منها، ” نحيل لسيادتكم (مرفقه) كتاب النقيب العام للمعلمين بليبيا رقم (ق. ع. ل 19,723) المؤرخ في 20/5/2019 ميلادي- حيث ورد في سياقه- استعداد مصرف ليبيا المركزي (البيضاء) في حال ورود خطاب من وزارة المالية والتخطيط لسيادتكم، سوف تتخذ من طرفكم كافة التدابير اللازمة لتغطية فرق المخصصات المالية المترتب على تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018 ميلادي بشأن مرتبات العاملين بقطاع التعليم، وذلك بناء على إفادة السادة من طرفكم، كما ورد بالكتاب المنوه عنه أعلاه”.

وأضاف، “عليه.. نفيدكم أن القيمة المالية الإضافية والمطلوبة لتنفيذ القانون رقم “4” لسنة 2018 بشأن مرتبات العاملين بقطاع التعليم الخاضع لإشراف الحكومة المؤقتة تتجاوز 162 مليون دينار شهريًا أي في حدود ملياري دينار سنويًا، وذلك حتى يتسنى لوزارة المالية والتخطيط الشروع في إجراءاتها المتبعة لتنفيذ القانون”.

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