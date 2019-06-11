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معيتيق يوجه بتوفير احتياجات المتضررين من السيول في غات

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

عقد أحمد معيتيق، نائب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اجتماعا، مع عدد من الوزارات الخدمية ” الصحة، المواصلات، الحكم المحلي، المالية”.

‎وخصص الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء لمناقشة واستعراض المواضيع التي تختص بالشأن العام، وماتم اتخاذه للحد من آثار الفيضانات التي اجتاحت مدينة غات .

‎واستعرض الوزراء سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها لمساعدة سكان المدينة لتجاوز الأزمة الحالية وتوفير الاحتياجات اليومية للمتضررين ، وفتح خطوط الطيران بشكل منتظم للاستمرار في ايصال المساعدات.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • مهما فعلت يا معتوه فغات مؤيدة للجيش الوطنى ولا تقبل المليشيات الارهابية ورفضت استقبال المجرم باشاغا ولن تستطيع انت او السراق دخولها لانك لن تخرج منها الا جثة هامدة

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  • شنو يكون هالفرخ السراق الجبان شبيه الرجال. لعنة الله عليه و علي اصله هالتافه. يا ما أصح زومتك يا نكره. باذن الله مصيرك التجييف او السجن يا خسيس

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