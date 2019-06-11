عقد أحمد معيتيق، نائب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اجتماعا، مع عدد من الوزارات الخدمية ” الصحة، المواصلات، الحكم المحلي، المالية”.

‎وخصص الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء لمناقشة واستعراض المواضيع التي تختص بالشأن العام، وماتم اتخاذه للحد من آثار الفيضانات التي اجتاحت مدينة غات .

‎واستعرض الوزراء سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها لمساعدة سكان المدينة لتجاوز الأزمة الحالية وتوفير الاحتياجات اليومية للمتضررين ، وفتح خطوط الطيران بشكل منتظم للاستمرار في ايصال المساعدات.

The post معيتيق يوجه بتوفير احتياجات المتضررين من السيول في غات appeared first on صحيفة المتوسط.

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