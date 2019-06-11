مديرية أمن ربيانة تقبض على“15” مهاجرًا إفريقياً

العنوان_ربيانة

أعلنت مديرية أمن ربيانة جنوب شرق ليبيا، توقيف عدد من المهاجرين حاولوا العبور إلى لأراضي الليبية بطرق غير شرعية.

وذكرت مديرية أمن ربيانة – عبر صفحتها الرسمية عبر موقع فيسبوك – أن أفراد المديرية تمكنوا خلال اليومين الماضيين، من توقيف عدد “15” مهاجرًا من جنسيات مختلفة من دول الجوار، حاولوا الدخول للبلاد بطريقة غير شرعية.

وأضافت مديرية أمن ربيانة أن مدير الأمن رائد خميس سليمان توكى، أشاد لجهود كافة أفراد المديرية، وحرصهم على بسط الأمن وحماية الحدود الإدارية لمنطقة ربيانة التي تقع قريبًا من الحدود الليبية السودانية التشادية.

وأكدت مديرية أمن ربيانة حرص رائد خميس سليمان توكى الدائم لبناء وتنظيم الأمن في المنطقة بشكل عام والحدود الإدارية لمنطقة ربيانة بشكل خاص.

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