غدا الأربعاء.. ثلاث دول عربية تجتمع من أجل ليبيا

في إطار متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية الثلاثية للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا، وبدعوة من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، يعقد وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر غدا الاربعاء، بتونس، اجتماع تشاوريا حول ليبيا.

ويبحث وزراء خارجية الدول الثلاث خلال الاجتماع، السبل الكفيلة بوقف الاقتتال الدائر في هذا البلد الشقيق، واستئناف المسار السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة، خاصة في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع منذ بداية شهر أفريل المنقضي واستمرار المواجهات العسكرية في محيط العاصمة طرابلس.

وكان وزراء خارجية الدول الثلاث عقدوا إلى حد الآن ستة (6) اجتماعات في كل من تونس والجزائر ومصر، تنفيذا “لإعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا” الصادر بتونس يوم 20 فيفري 2017.

جدير بالذكر أن إعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا الذي جاء تجسيدا لمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لتسوية الأزمة الليبية.

