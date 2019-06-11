هذه أهم النقاط في لقاء سلامة بالسراج ومعيتيق

قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أن الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة التقى اليوم الثلاثاء في طرابلس برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج “للتباحث حول آخر التطورات والتشاور بشأن العودة إلى طاولة الحوار”.

وأضافت البعثة أن سلامةالتقى أيضا مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق “واطلع منه على نتائج زيارته الأخيرة الى واشنطن”. كما أشارت إلى أن اللقاء تطرّق “إلى الوضع الإنساني في طرابلس والجهود الرامية لتخفيف المعاناة وكذلك سبل العودة الى العملية السياسية”.

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