شركة الكهرباء تبدأ إعادة التيار تدريجيًا إلى مناطق غات

بدأت الشركة العامة للكهرباء في إعادة التيار تدريجيًا إلى مناطق مدينة غات التي اجتاحتها السيول الغزيرة خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن ارتفاع منسوب المياه في مناطق المدينة يحول دون إعادة التيار إلى مناطق المدينة بالكامل.

واضطرت الشركة العامة للكهرباء خلال الأيام الماضية إلى فصل التيار عن المدينة بسبب ارتفاع منسوب المياه في مناطق المدينة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الفرق الفنية التابعة لها بالمنطقة الجنوبية تواصل إجراء أعمال الصيانة لشبكة الجهد المتوسط بالمنطقة وتعمل على إصلاح الأعطال التي تسببت فيها السيول ومياه الأمطار في غات خلال الأيام الماضية.

وقال مدير إدارة الجهد المتوسط الجنوبية المهندس عبد الكريم عبدالعال الطاهر «إن فرق الصيانة لازالت موجودة في عين المكان وتعمل جاهدة على إجراء أعمال الصيانة» موضحًا أنهم قاموا «بالكشف على محول القدرة 11/ 66 ميجا فولت بمحطة غات بالإضافة للكشف على معدات المحطات في مناطق العوينات وتهالا وغات والبركت».

وأضاف مساعد مدير إدارة توزيع الجنوبية، المهندس محمود علي صالح أن وضع شبكة الكهرباء في مدينة غات «جيد حيث تم إرجاع الكهرباء بالكامل لمنطقتي العوينات وتهالا عدا الخطوط العشوائية بمنطقة تهالا بسبب ارتفاع منسوب المياه».

كما أكد صالح «ارجاع الكهرباء إلى منطقة البركت بنسبة 95% ومنطقة غات بنسبة 60%»، منوهًا إلى أنهم ينتظرون «انخفاض منسوب مياه السيول التي غمرت توصيلات الكوابل المغذية للمحطات لكي تتمكن فرق الصيانة من إكمال أعمالها وإرجاع الكهرباء بشكل كامل».

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