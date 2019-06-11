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طعام فاسد ومشادات تؤخر رحلة لـ”الأفريقية”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت إدارة مطار معيتيقة الدولي إن رحلة شركة الخطوط الجوية الافريقية إلى تونس، الثلاثاء، تأخرت لساعات طويلة بسبب وجبات طعام فاسدة ومشادات في مقصورة الطائرة.

وأضافت الإدارة بصفحتها في “فيسبوك”، إن الرحلة تأخرت في البداية 45 دقيقة بسبب تأخر وصول تموينها من شركة المتحدة للتموين المتعاقدة معها “الأفريقية”.

وأوضحت أنه تبين لاحقا أن التموين غير صالح للاستهلاك، ليتم تغيير الوجبات وبالتالي زيادة فترة التأخير، عندها نفد صبر المسافرين وقام أحدهم بإشعال سيجارة في الطائرة وحدثت مشادات بينه وبين عضو أمن الرحلة وطاقم الضيافة.

وتابعت إدارة المطار أنه وفي هذه الأثناء خرج كابتن الرحلة من الطائرة لدخوله في الوقت المحظور للطيران بحكم أن الرحلة ثنائية بين معيتيقة ومصراتة، ليتم الاستنجاد بطاقم رحلة جديد وإنزال الركاب للصالة لإعادة إجراءات الرحلة، وتم تحديد موعد جديد لها في الساعة 22:30.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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