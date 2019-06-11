الاستعداد لصيانة مدرسة سرت المركزية

أعلنت بلدية سرت التوقيع على اجراءات تسليم موقع مدرسة سرت المركزية لإحدى الشركات بهدف صيانتها.

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية سرت أنه وقع اجراءات تسليم الموقع عميد بلدية سرت مختار المعدانى ومراقب تعليم سرت مفتاح عبد الكافى ومنسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بسرت القدافي البطي والشركة المقاول للمشروع يوسف عجاج

وشارك في اللقاء عضو المجلس البلدي سرت غيت عبدالله ومدير مكتب قطاع التخطيط بالبلدية عمار العبانى ومنسق فريق الشراكة المجتمعية بسرت هيثم موسى ومدير مكتب مشروعات البلدية عمر السودانى ومدير مكتب شركة المياه سرت سعيد الغرشة.

وقال مدير الإعلام والعلاقات بالبلدية محمد الاميل إن أعمال الصيانة تنطلق غدا الاربعاء وتتواصل 4 أشهر وتشمل صيانة المدرسة بكافة طوابقها وإنشاء مظلة لساحة المدرسة وصيانة سياجها وطلائها بالكامل.

وأوضح الأميل أنه بالتنسيق بين بلدية سرت ومشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم صيانة عدد 8 مؤسسات تعليمية بسرت فيما سبق.

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