الخطوط الجوية الليبية تعرب عن قلقها من هذه المشكلة

أعربت شركة الخطوط الجوية الليبية، عن قلقها من سرقة سترات النجاة الخاصة بالسباحة التي يتم توزيعها على الركاب لاستعمالها في حالات الطوارئ.

وقال مكتب الإعلام بالشركة بصفحته في “فيسبوك”، الثلاثاء، إنه مع حلول الصيف تقترب إحدى المشاكل التي يعاني منها قطاع الطيران أحيانا في ليبيا، وهي سرقة سترات النجاة الخاصة بالسباحة.

وأضاف المكتب أن سُتر النجاة مهمة لإنقاد حياة الأشخاص في حالات الطوارئ، كما أن شركات الطيران بليبيا حاليا تواجه مشكلة كبيرة في وصول مثل هذه المواد نظرا لأنها تتطلب شحنا وطرقا خاصة لوصولها إلى الشركة الطالبة للشحنة، كما أن سعرها مبالغ فيه.

