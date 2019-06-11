تحذير من انتشار الأمراض بأطفال بني وليد

يعاني مكتب الرعاية الصحية التابع لإدارة الخدمات الصحية بني وليد، منذ 4 أشهر، من نقص حاد في التطعيمات الإجبارية الخاصة بالأطفال.

وتزداد هذه المعاناة في الظروف الاستثنائية التي تعيشها بني وليد مع توافد النازحين إلى المدينة وزيادة عددهم بشكل يومي.

وتتوفر في الوقت الحالي لدى مكتب الرعاية الصحية تطعيمة المواليد (الأسبوع) فقط وبعدد محدود، أما باقي التطعيمات فهي غائبة.

وناشد مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد محمد بن نيران، وزارتي الصحة بحكومتي الوفاق والمؤقتة لتوفير التطعيمات الإجبارية في أسرع وقت ممكن قبل انتشار أي مرض في الأطفال وفقدان السيطرة عليه.

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