الطيف: لا استبعد اعتذار الخونة عن طرد ليبيا للقواعد الأجنبية

سلط المسؤول السابق عمار الطيف الضوء على ذكرى إجلاء القواعد الأمريكية عن الأراضي الليبية.

وقال الطيف في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “في ذكرى الإجلاء” “لا ادري، أن يصل الأمر أو قد تصل العمالة والخيانة وانعدام الوطنية بحكومات فبراير غربها وشرقها، أن تقدم اعتذارا منها لأمريكا وبريطانيا وإيطاليا، عن طرد قواعدهم العسكرية واستعمارهم المدني والاقتصادي من الأرض الليبية”.

وأضاف الطيف “لا استغرب أن يطالب مسؤولون في فبراير في شرق البلاد وغربها بإحالة من تبقى من الضباط الأحرار على قيد الحياة لمحكمة الجنايات الدولية، لطردهم قوات عسكرية لدول أعضاء في مجلس الأمن، الأمر الذي سيعرِّض الأمن الدولي للخطر، أو مكافأة لهذه الدول التي قتلت الشعب الليبي ولازالت تدفعه للتقاتل منذ ثمانية سنوات أو تعويضاً لإيطاليا عن مزارع البرتقال والزيتون وسكة الحديد وهو قول بدأ يتردد على لسان أكثر من عميل على مواقع الميديا”.

وتابع “أقول قد يحصل ذلك انسجاما مع مقدمات تقع خارج نطاق العقل ناهيك عن الوطن والوطنية، حيث لم يسجل التاريخ السياسي لحكام أو مسؤولين في دولة ما، ورثوا غيرهم في كرسي الحكم بأي شكل، إلغاء ذكرى طرد الأجنبي والمعارك الوطنية ضد المحتل أو المعتدي الأجنبي أو طمسها أو التنكر لها، لان شرف مقاتلة الأجنبي ملك للامة جميعا وليس موقفا فرديا مهما كان دور الفرد أو إلا فراد فاعلا ومؤثرا، اللهم إلا إذا كان إلغاء الاحتفالات بالإجلاء ومعارك الجهاد شرطا سريا في اتفاقيات سرية وقعتها فبراير مع هذه الدول ثمنا لتسلمها حكم ليبيا، وذلك أمراً لا نستبعده؟”.

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