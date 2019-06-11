شركة الكهرباء: الوضع في غات “جيد”

قالت الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء، إن وضع الكهرباء في مدينة غات جيد حيث تم إرجاع الكهرباء بالكامل لمنطقتي العوينات وتهالا عدا الخطوط العشوائية بمنطقة تهالا بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وأوضح مساعد مدير إدارة توزيع الجنوبية المهندس محمود صالح، أنه تم إرجاع الكهرباء الى منطقة البركت بنسبة 95% ومنطقة غات بنسبة 60% وفي انتظار انخفاض منسوب مياه السيول التي غمرت توصيلات الكوابل المغذية للمحطات لكي تتمكن فرق الصيانة من استكمال أعمالها وإرجاع الكهرباء بشكل كامل.

وأكدت الشركة بصفحتها في “فيسبوك”، أن فرق الصيانة تواصل أعمال صيانة شبكة الجهد المتوسط الجنوبية، حيث أفاد مدير إدارة الجهد المتوسط الجنوبية المهندس عبد الكريم الطاهر أن فرق الصيانة لازالت موجودة في المكان وتعمل جاهدة على إجراء أعمال الصيانة.

وبيّن الطاهر أن الفرق قامت بالكشف على محول القدرة 11/66 ميجا فولت بمحطة غات بالإضافة للكشف على معدات المحطات في مناطق العوينات وتهالا وغات والبركت.

وتعيش مدينة غات “مأساة” جراء السيول التي اجتاحتها وغمرت نحو 70 في المائة من مناطقها مخلفة خسائر بشرية ومادية إلى جانب نزوح العديد من أهلها.

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