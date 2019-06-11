شركة الكهرباء: إرجاع التيار لمنطقتي العوينات وتهالا

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن فرق الصيانة تواصل أعمال صيانة شبكة الجهد المتوسط الجنوبية.

ونقل المكتب الإعلامي بالشركة العامة للكهرباء عن مساعد مدير إدارة توزيع الجنوبية محمود علي صالح قوله إن وضع الكهرباء في مدينة غات جيد حيث تم إرجاع الكهرباء بالكامل لمنطقتي العوينات وتهالا عدا الخطوط العشوائية بمنطقة تهالا بسبب ارتفاع منسوب المياه، مضيفاً أنه تم إرجاع الكهرباء إلى منطقة البركت بنسبة 95% ومنطقة غات بنسبة 60% وفي انتظار انخفاض منسوب مياه السيول التي غمرت توصيلات الكوابل المغذية للمحطات لكي تتمكن فرق الصيانة من استكمال أعمالها وارجاع الكهرباء بشكل كامل

من جهته أوضح مدير إدارة الجهد المتوسط الجنوبية عبد الكريم عبد العال الطاهر أن فرق الصيانة قامت بالكشف على محول القدرة 11/66 ميجا فولت بمحطة غات بالإضافة للكشف على معدات المحطات في مناطق العوينات وتهالا وغات والبركت

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