نقاش ثلاثي للملف الليبي على طاولة دول الجوار

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يناقش وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، يوم غد الأربعاء، في العاصمة التونسية تطورات الأوضاع في ليبيا في إطار الآلية الوزارية التي تعقد بالتناوب بين عواصم الدول الثلاث.

وقالت وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء، إن الوزير سامح شكري سيتوجه غدًا إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا، والذي يُعقد دوريًا بمشاركة وزراء خارجية الدول الثلاث.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، المُستشار أحمد حافظ في تصريح نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» «إنه من المنتظر أن يشهد اجتماع تونس بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعراض سبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا، بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي الشقيق».

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