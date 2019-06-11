الأمم المتحدة الإنمائي يتسلم مدرسة سرت المركزية لصيانتها

في اطار تنفيد مشروعات صندوق دعم الاستقرار الذي تديرة وزارة التخطيط وينفد أعماله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، تم اليوم بديوان البلدية التوقيع على اجراءات تسليم موقع مدرسة سرت المركزية للصيانة الكاملة لشركة فضاء الخليج للمقاولات بما يساهم فى دعم قطاع التعليم وتحسين الخدمات التعليمية.

ووقع على اجراءات تسليم الموقع عميد بلدية سرت مختار المعدانى ومراقب تعليم سرت مفتاح عبد الكافى ومنسق مشروعات UNDP بسرت الدكتور القدافى البطى والشركة المقاول للمشروع يوسف عجاج وبحضور عضو المجلس البلدى سرت غيت عبداللة ومدير مكتب قطاع التخطيط بالبلدية مهندس عمار العبانى ومنسق فرثق الشراكة المجتمعية بسرت مهندس هيثم موسى ومدير مكتب مشروعات البلدية مهندس عمر السودانى ومدير مكتب شركة المياة سرت سعيد الغرشة وقال مدير الاعلام بالبلدية محمد الاميل فى تصريح صحفى ان اعمال الصيانة تنطلق غدا وهى صيانة شاملة للمدرسة بكافة طوابقها وانشاء مظلة لساحة المدرسة وصيانة سياجها وطلائها بالكامل وتستغرق الصيانة اربعة اشهر وان تكلفة الصيانة بالكامل اكثر من مليون دينار ليبى واوضح مسؤول الاعلام انة بالتنسيق بين بلدية سرت ومشروعات UNDp تم صيانة عدد 8 مؤسسات تعليمية بسرت فيما سبق. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

