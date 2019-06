المتوسط:

بحث وزير الصحة بحكومة الوفاق أحميد محمد بن عمر مع نائب رئيس مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كاسبر انجبورغ سبل تعزيز التعاون المشترك في توفير الإمدادات الطبية، لمتضررين في الاشتباكات المسلحة في طرابلس.

وناقشا الطرفان سبل تقديم الإمدادات الطبية العاجلة لأهالي مدينة غات التي شهدت مؤخرًا موجة من السيول والفيضانات بسبب سقوط الأمطار الغزيرة.

من جانبه أعرب “انجبورغ” عن استيائه “الشديد” لاستهداف الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف والمستشفيات الميدانية في جبهات القتال.

The post الأمم المتحدة تعرب عن استيائها من استهداف الأطقم الطبية في جبهات القتال في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية