مؤسسة الموارد المائية تكشف لبوابة إفريقيا تطورات الوضع في غات

أكد إبراهيم غلبون نائب رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية للحكومة الليبية المؤقتة رئيس لجنة الأزمة المكلفة من المؤسسة الوطنية للموارد المائية لبلدية غات أنه تم حصر مشاكل الآبار والمختنقات التي سببتها الفيضانات في بلدية غات.

وقال غلبون في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إنه جرى تركيب عدد من المضخات والمولدات الكهربائية في الآبار التي تم إرسالها من الحكومة الليبية المؤقتة عن طريق لجنه أزمة الجنوب.

وحول الفيضانات التي اجتاحت المدينة أكد غلبون أنه جرى كسح الفيضانات من قبل فريق من المؤسسة الوطنية للموارد المائية والإدارة الجنوبية للصرف الصحي والمكاتب المجاورة لبلدية غات ومكتب المياه أوباري ومكتب المياه مرزق.

وأشار غلبون إلى أن الحكومة الليبية المؤقتة كانت قدمت خدمات لبلدية غات وفقا لتنسيق سابق بين المؤسسة الوطنية للموارد المائية ولجنة أزمة الجنوب المكلفة من رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني حيث جرى توريد ١٩ مضخة لمياه الشرب وتوقيع عقود تخص الصرف الصحي.

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