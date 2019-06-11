“مستشفى الأطفال “بطرابلس ينفي تسجيل أي حالة وفاة بمرض “النزلة المعوية”

المتوسط:

نفى مستشفى الأطفال بطرابلس تسجيل أي حالة وفاة بين الأطفال بسبب مرض “النزلة المعوية” الناجم عن عدوى فيروسية، بعد ظهور أعراض المرض على عدد من الأطفال.

ودعا مدير مستشفى الأطفال بطرابلس أحمد البشتي المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تسبب الهلع والخوف بينهم، مبينًا أن المرض موسمي ويحدث مع التغيرات الجوية كما أن الحالات المسجلة تماثل أغلبها للشفاء بعد إعطائها أملاح تعويضية فيما تم إيواء عدد “بسيط” داخل المستشفى .

وأوضح مدير مستشفى الأطفال بطرابلس، أن مرض “النزلة المعوية” يعد من الأمراض التي تنتشر خلال فصل الصيف، مرجعًا أسباب انتشار المرض إلى عدم الاهتمام بنظافة الأيدي وتناول أطعمة غير صحية .

يذكر أن مرض النزلات المعوية يعد من أبرز الأمراض التي تصيب الأطفال مع التغيرات الجوية، وتحدث نتيجة تعرض الطفل للعدوى المنتقلة إليه من والديه أو ممن يحملها، عند ملامسة يد ملوثة بعدوى ليد الطفل إذ يضعها الأخير في فمه، مما يتسبب في نقلها إليه.

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