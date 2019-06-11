حملة لإزالة توصيلات المياه والكهرباء غير الشرعية في طبرق

شرع المجلس التسييري لبلدية طبرق وجهاز الحرس البلدي في حملة تستهدف إزالة وقطع كافة الوصلات غير الشرعية للمياه والكهرباء عن المحال التجارية غير المرخصة على الطرق الرئيسية والفرعية داخل المدينة.

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية طبرق صلاح فؤاد لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن المجلس التسييري للبلدية «شكل لجنة مساندة» لعمل جهاز الحرس البلدي تضم عناصر من مديرية الأمن والدعم المركزي والشرطة العسكرية».

وأوضح فؤاد أن اللجنة ستقوم «بإغلاق كافة المحال المخالفة بالقوة وقطع الوصلات غير الشرعية سواء من المياه أو الصرف الصحي أو الكهرباء وتغريم أصحابها لعملهم دون إجراءات أو رخص إضافة لقيامهم بالبناء في أماكن غير رسمية وحدائق عامة».

وأكد فؤاد أن الحملة بدأت فعليًا مطلع الأسبوع الجاري وأخطرت أصحاب المحال المخالفة بضرورة توفيق أوضاعهم وإخلاء المقار قبل اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشيرًا إلى أن البلدية سبق أن حذرت المخالفين من المساءلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

