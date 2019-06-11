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الأمين العام للأمم المتحدة: نقدر جهود تونس للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

التقى وزير الشؤون الخارجية التونسي  خميس الجهيناوي، أمس الاثنين  مع أنطونيو غيتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش زيارته  في نيويورك خلال الفترة من 7 إلى 10 يونيو الجاري.

وشهد  اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة لاسيما تطورات الوضع في ليبيا.

و أعرب الأمين العام عن  تقديره للمجهودات التي تقودها تونس في سبيل دعم التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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