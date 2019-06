الأمين العام للأمم المتحدة: نقدر جهود تونس للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية

المتوسط:

التقى وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أمس الاثنين مع أنطونيو غيتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش زيارته في نيويورك خلال الفترة من 7 إلى 10 يونيو الجاري.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة لاسيما تطورات الوضع في ليبيا.

و أعرب الأمين العام عن تقديره للمجهودات التي تقودها تونس في سبيل دعم التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا.

