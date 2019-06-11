المتوسط:
التقى وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أمس الاثنين مع أنطونيو غيتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش زيارته في نيويورك خلال الفترة من 7 إلى 10 يونيو الجاري.
وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة لاسيما تطورات الوضع في ليبيا.
و أعرب الأمين العام عن تقديره للمجهودات التي تقودها تونس في سبيل دعم التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا.
The post الأمين العام للأمم المتحدة: نقدر جهود تونس للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.
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