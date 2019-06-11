“دول الجوار” تبحث الأزمة الليبية مجددا

تستضيف تونس الأربعاء، الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا، الذي يُعقد بشكل دوري بمشاركة وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر.

وأعلنت الخارجية المصرية أن وزيرها سامح شكري، سيتوجه صباح الأربعاء إلى العاصمة التونسية للمشاركة في الاجتماع.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية المُستشار أحمد حافظ إن الاجتماع سيتناول المستجدات الليبية وسبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في البلاد.

وأضاف حافظ في بيان، أن اجتماع تونس يأتي استكمالاً للاجتماعات الوزارية الثلاثية حول ليبيا، والتي تُعقد بالتناوب بين تونس ومصر والجزائر.

يشار إلى أن العاصمة المصرية القاهرة كانت قد استضافت الاجتماع الأخير يوم 5 مارس من الماضي.

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