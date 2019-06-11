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تونس تحتضن اجتماعا تشاوريا حول ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قالت وزارة الخارجية التونسية إنه في إطار متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية الثلاثية للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا، وبدعوة من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، يعقد وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر غدا الاربعاء 12 جوان 2019 بتونس، اجتماعا  تشاوريا حول ليبيا.

وأضافت في بلاغ لها أن “وزراء خارجية الدول الثلاث خلال الاجتماع، السبل الكفيلة بوقف الاقتتال الدائر في هذا البلد الشقيق، واستئناف المسار السياسي الجاري تحت رعاية الامم المتحدة، خاصة في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع منذ بداية شهر أفريل المنقضي واستمرار المواجهات العسكرية في محيط العاصمة طرابلس”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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