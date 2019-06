المتوسط:

أكدت الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء، أن وضع الكهرباء في مدينة غات جيد و تم إرجاع التيار بالكامل لمنطقتي العوينات وتهالا.

وأضافت الشركة، أن “التيار الكهربائي لم يعد في الخطوط العشوائية بمنطقة تهالا بسبب ارتفاع منسوب المياه”.

ومن جانبه أكد مساعد مدير إدارة توزيع الجنوبية المهندس محمود صالح، أنه تم إرجاع الكهرباء إلى منطقة البركت بنسبة 95% ومنطقة غات بنسبة 60% وفي انتظار انخفاض منسوب مياه السيول التي غمرت توصيلات الكوابل المغذية للمحطات لكي تتمكن فرق الصيانة من استكمال أعمالها وإرجاع الكهرباء بشكل كامل.

The post “الكهرباء”: الأوضاع في غات جيدة وعودة التيار لعدد من المناطق في المدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية