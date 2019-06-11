اخبار ليبيا الان

“الكهرباء”: الأوضاع في غات جيدة وعودة التيار لعدد من المناطق في المدينة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكدت الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء، أن وضع الكهرباء في مدينة غات جيد و تم إرجاع التيار بالكامل لمنطقتي العوينات وتهالا.

وأضافت الشركة، أن “التيار الكهربائي لم يعد في الخطوط العشوائية بمنطقة تهالا بسبب ارتفاع منسوب المياه”.

ومن جانبه أكد مساعد مدير إدارة توزيع الجنوبية المهندس محمود صالح، أنه تم إرجاع الكهرباء إلى منطقة البركت بنسبة 95% ومنطقة غات بنسبة 60% وفي انتظار انخفاض منسوب مياه السيول التي غمرت توصيلات الكوابل المغذية للمحطات لكي تتمكن فرق الصيانة من استكمال أعمالها وإرجاع الكهرباء بشكل كامل.

 

The post “الكهرباء”: الأوضاع في غات جيدة وعودة التيار لعدد من المناطق في المدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك